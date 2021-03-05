В Волгограде отправили в больницу пассажирку поезда Адлер - Саратов

Скорую вызвали к поезду Адлер - Саратов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 5 марта 2021 волгоградцы могли наблюдать, как медики скорой помощи несут на руках женщину по перрону железнодорожной станции «Сарепта». Бригаду экстренной помощи вызвали для пассажирки поезда №014 Адлер - Саратов. Женщине стало плохо в пути. Медики оценили состояние пациентки и забрали ее в больницу.

- В связи с обострением хронического заболевания женщине была вызвана бригада скорой помощи, ее госпитализировали в больницу №15, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

После этого поезд Адлер – Саратов отправился дальше в путь. На остальных пассажиров небольшое происшествие не повлияло. В пункт назначения они прибудут вовремя.

- На движение поездов это не повлияло. Поезд №014 Адлер - Саратов-1 курсирует согласно действующему расписанию. Задержек не было, - пояснила корреспонденту «КП-Волгоград» пресс-секретарь Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова.