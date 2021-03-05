Депутат от Волгоградской области Нина Черняева покинет Госдуму

Фото с сайта "Единой России".

Депутат Госдумы от Волгоградской области Нина Черняева заявила, что не планирует больше баллотироваться в парламент, и не будет принимать участие в выборах, которые пройдут осенью 2021 года. Такое заявление волгоградка сделала сегодня, 5 марта на встрече волгоградских общественниц с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Нина Черняева пояснила свое решение тем, что депутатский корпус должен постоянно обновляться. Так она считает. поблагодарила волгоградцев, губернатора региона и партию за поддержку на протяжении ее работы парламентарием. И рассказала, что после окончания своих полномочий депутата Госдумы планирует сосредоточиться на работе в общественной жизни региона.

- Это была важная для меня веха – работа на благо региона и по отстаиванию прав жителей Волгоградской области. Но очень важно обновлять состав парламентариев. Те поручения, которые мне дала партия и вы, как губернатор, я обязательно выполню, - пообещала Нина Черняева главе региона, попросив его не рассматривать ее кандидатуру на выборы в Госдуму. - По окончании своего срока каденции в Госдуме, я бы хотела продолжить работу с женским и ветеранским движением. Я и дальше буду поддерживать проекты Волгоградской области и продолжать работать в вашей команде.

Напомним, что на данный момент Волгоградскую область в Госдуме представляют восемь человек - семь представителей партии «Единая Россия» и один коммунист. Новый состав парламента сформируют по итогам выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, которые запланированы на 19 сентября 2021 года.