Спор о красоте девушек в Волгоградской области довел до драки и пробитой головы

Победитель драки теперь находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красота – страшная вещь. Она довела до раскола среди двух друзей в Волгоградской области. В Урюпинске двое 21-летних парней еще 23 февраля решили вместе отметить День защитника Отечества. Также они пригласили своих девушек. Во время застолья молодые люди решили похвастаться своими спутницами и начали спорить, чья красивее. Не договорившись, друзья вдруг стали врагами и вызвали друг друга на кулачную дуэль. Они вышли на улицу и стали драться. После нанесенного удара в лицо один из парней упал и ударился головой о лед, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД. С тяжелой травмой его доставили в центральную районную больницу Урюпинска. Об этом медики сообщили в полицию.

Нанесший серьезный удар парень был задержан. Он сознался в содеянном. В отношении молодого человека следователями Муниципального отдела МВД России «Урюпинский» возбудили уголовное дело. В ходе расследования с учетом всех обстоятельств дела будет дана окончательная правовая оценка действию задержанного.