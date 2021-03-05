Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с лучшими волонтёрами региона

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Игоря Артамонова заинтересовали проекты «Возрождая традиции» Вячеслава Червякова» и «Реабилитационный центр» Валерия Таганова.

«Проекты социальной направленности – очень достойные, они связаны с реабилитацией людей с ограниченными возможностями, адаптацией детей, сохранением культурного наследия. Ребята делают многое на энтузиазме, в ближайшее время мы посмотрим как расширить и поддержать их инициативы. Добровольчество в регионе развивается, рассчитываем, что так будет и дальше», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В 2020 году на всероссийский конкурс «Доброволец России» было подано 838 заявок, полуфиналистами стали 17 представителей региона, три человека вышли в финал, один из которых занял первое место, двое стали лауреатами 4 степени. Игорь Артамонов отметил, что в ближайшее время посмотрит и оценит лично все проекты. Лучшие социальные инициативы будут поддержаны.

Также на встрече Игорь Артамонов наградил волонтеров акции #Мы Вместе. Они получили благодарственные письма Президента РФ. Общероссийская акция была запущена 16 марта 2020 года. В Липецкой области координатором акции выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики», региональное отделение Общероссийского народного фронта, ресурсный центр добровольчества Липецкой области «Управление молодежной политики». Для жителей и организаций, которые хотят помогать другим, был создан специальный интернет-ресурс мывместе2020.рф. Молодые люди доставляли лекарства и продукты, консультировали нуждающихся, а партнеры акции помогали своими услугами и товарами.

Волонтеры не забыли про 9 мая. Несмотря на пандемию, ветераны Великой Отечественной войны получили праздничные подарочные наборы. По всей Липецкой области прошли сотни адресных «концертов во дворах» для ветеранов. Жители региона приняли участие в акции #Окна_Победы, #ПоемДвором. Региональный штаб поддерживал работников медицинских учреждений (доставка СИЗов, горячих обедов, организация акций благодарности врачам).

Президент России дважды в режиме видеоконференции встретился с участниками акции – 30 апреля и 26 июня. В качестве признания роли граждан в борьбе с пандемией Президент учредил памятную медаль за бескорыстный вклад в акцию «Мы вместе», а также подписал указ о награждении волонтеров знаком отличия «За благодеяние». В Липецкой области медалью отмечены 145 волонтеров.

С 12 октября 2020 года по настоящее время в Липецкой области во всех районах и городских округах была организована и проведена акция взаимопомощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, принято 872 заявки. Была оказана помощь пожилым, маломобильным гражданам: покупка и доставка продуктов первой необходимости, лекарств, а также выписка рецептов в медицинских учреждениях, оплата ЖКХ. Участие в акции приняли более 5000 волонтеров. Добровольцы Липецкой области в рамках Общероссийской акции #Мы Вместе организовали акцию «Спасибо врачам», в ходе которой было доставлено 30 тысяч горячих обедов медработникам . Так же было организовано новогоднее поздравление от Деда Мороза детям врачей и медицинского персонала в рамках акции «Новый год в каждый дом», вручено 800 подарков.

Также волонтеры были отмечены благодарственными письмами Президента РФ «За активное участие в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». С 22 февраля по 15 марта 2020 года В Липецкой области было сформировано региональное отделение Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». С 15 июня по 1 июля 2020 года в 15 районах была организована работа информационных точек в наиболее оживленных и проходимых местах, оборудованных брендированными информационными стендами, с участием от двух до трех волонтеров ежедневно, в две смены. Волонтеры, закрепленные за информационной точкой, вели работу по информированию населения об изменениях в Конституции Российской Федерации, о добровольческих активностях в регионе. В реализации проекта приняли участие более 500 человек.