За сутки коронавирус унес жизни шести жителей Волгоградской области

Оперштаб сообщил о 6 умерших от коронавиурса 5 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

5 марта оперативный штаб Волгоградской области сообщил «КП-Волгоград» о шести зарегистрированных летальных случаях среди пациентов с коронавирусом. Несмотря на то, что в целом число заболевших с начала этой недели снижается, статистика смертности практически не меняется.

В списке умерших – 47-летняя и 52-летняя женщины из Михайловки. Обе лечились в больнице, но вирус стремительно поразил легкие, а сопутствующие хронические заболевания усугубили состояние пациенток. Не выжили две жительницы из Новоаннинского района в возрасте 48 и 68 лет. Волгоградец 59 лет лечился амбулаторно, затем попал в больницу, но из-за проблем с сердцем скончался. Шестой жертвой COVID-19 стал 74-летний мужчина и Старополтавского района.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома, обращайтесь за помощью к врачам, - напомнили волгоградцам. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.