Волгоградцу, загубившему в ДТП трех пассажиров, ужесточили наказание

Виновнику аварии судья ужесточил наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-летний житель Городищенского района Волгоградской области Андрей Шиков, тот самый водитель «Мерседеса», по чьей вине погибли две девушки и парень, получил 4 года тюрьмы вместо трех. Ужесточить приговор суда первой инстанции потребовала прокуратура.

Напомним, 7 мая 2020 года Шиков вместе с тремя 22-летними пассажирами катался за рулем своего «Мерса»: около половины четвертого ночи на мосту через реку Царица он врезался в «КамАЗ». Сам выжил, а вот его друзья скончались на месте. В ходе расследования выяснили, что водитель нарушил безопасную дистанцию.

- Волгоградский областной суд назначил Шикову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор вступил в силу.