«Хотели покататься»: в Волгограде школьник с приятелями угнал «ВАЗ»

Утром 4 марта житель Дзержинского района Волгограда не обнаружил свой «ВАЗ» у дома по улице 8-ой Воздушной Армии, где он его припарковал накануне. Мужчина сразу же обратился в полицию. Он пояснил, что «пятнашка» была без сигнализации, а еще он забыл закрыть дверь. То есть у автоугонщиков не было никаких препятствий: садись и езжай.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС обнаружили автомобиль в Жилгородке в технически исправном состоянии, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А следом нашли и злоумышленников: ребят 15, 16 и 18 лет. Самый младший учился в школе, а его приятели не учились и нигде не работали. Угонщики во всем сознались и пояснили причины своего поступка: просто хотели покататься. Полиция направила материалы в следственные органы.