Фумигаторы в марте: комары атаковали подъезд пятиэтажки в Волжском

Фото: скрин видео Юрия Ткаченко.

Житель Волжского Юрий Ткаченко снял на видео своей подъезд в обычной пятиэтажке №2 по бульвару Профсоюзов в Волжском: стены облепили сотни комаров. От этого зрелища по коже бегут мурашки и трудно представить, что насекомые атаковали дом в марте-месяце. Комариные полчища полезли из подвала, когда там протекла труба. Как говорят жильцы злополучного подъезда, это началось пару недель назад.

- На улице холодно, а у нас полно комаров. Они летят в квартиры, мы уже ставим фумигаторы. Вот так бывает, - поделился волжанин Юрий Ткаченко.

В управляющей компании «МПЖКХ» прокомментировали ситуацию: скорее всего, комары вылезли после инженерных работ, которые проводились как раз накануне.

- Сегодня утром мы направили заявку на дезобработку, - рассказали коммунальщики. – В ближайшее время соответствующая организация обработает подвал.