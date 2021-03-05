Женщина в больнице: в Волгограде на видео попало мощное столкновение двух легковушек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Поворот на перекресте чреват серьезными последствиями, если не убедиться в безопасности маневра. Накануне, 4 марта, в Краснооктябрьском районе Волгограда два легковых автомобиля столкнулись на пересечении на Второй продольной. На светофоре начал загораться желтый свет, в этот момент 64-летний водитель «Hyundai Solaris» решил повернуть налево с улицы Лермонтова на Менделеева. А во встречном направлении пытался успеть проскочить до красного сигнала «ВАЗ-21124» под управлением 20-летнего парня.

Машины не смогли избежать столкновения на перекрестке, где аварии случаются регулярно. От удара иномарку выкинуло на тротуар. Остановилась она только после того, как врезалась в металлическую помеху. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 63-летняя пассажирка «Hyundai Solaris», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В больницу ее увезла скорая помощь. А сам момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения.