Решается вопрос о возбуждении уголовного дела: в Волгоградской области насмерть сбили пенсионерку

За прошедшие сутки на волгоградских дорогах 1 пешеход погиб, двое пострадали Фото: Иван МАКЕЕВ

На дорогах Волгоградской области водители и пешеходы продолжают получать травмы из-за нарушений правил. К сожалению, не обходится без смертей. Накануне вечером, 4 марта, в Камышинском районе 60-летний водитель на «Lifan Cebrium» ехал по улице Крупской в Петров Вал. По краю дороги шла 79-летняя женщина в попутном направлении. Машина наехала на пенсионерку, от чего пешеход скончалась на месте. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг еще два ДТП с пешеходами случилось в Волжском и Волгограде. В городе-спутнике в 11.50 на улице Ленина 42-летний водитель за рулем «Land Rover» сбил 40-летнего мужчину. Он двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пострадавшего госпитализировали. В Ворошиловском районе Волгограда в больницу увезли 22-летнюю девушку. Она также шла по нерегулируемому пешеходному переходу, перед которым не притормозил 26-летний водитель «ВАЗ-21099». Происшествие случилось на улице Елецкой.