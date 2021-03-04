Поджигателя дома волгоградского губернатора привезли из США в Россию

Американские спецслужбы задержали и уже депортировали из США в Россию волгоградца Станислава Лисицкого, которого подозревают в причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного источника в правоохранительных органах.

К сожалению, на данный момент нет договора между Россией и Штатами об экстрадиции преступников, которых объявляют в международный розыск. Но вместо экстрадиции к таким уголовникам применяют депортацию. Ее и использовали американские спецслужбы, чтобы передать российским правоохранителям Станислава Лисицкого.

Напомним, дом, где проживает волгоградский губернатор, пытались подпалить в ночь на 16 ноября 2016 года. К счастью, огонь и задымление вовремя заметили, и никто не пострадал. Но по данному факту возбудили уголовное дело. Почти три года длилось расследование. На скамью подсудимых в качестве обвиняемых в этом поджоге уже отправили троих - Дмитрия Ушакова, Ивана Железнякова и Виталия Семисотова. Но они лишь исполнители, а заказчиком, как полагают следователи, был бизнесмен Евгений Ремезов (экс-владелец Центрального рынка). И даже бывший глава СУ СК по региону Михаил Музраев, по версии следователей, причастен к этому делу.