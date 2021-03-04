Волгоградцы на «двойку» оценили работу здравоохранения в пандемию

Медикам пришлось нелегко в пандемию коронавируса, но волгоградцы их труд оценили невысоко. Фото: Иван Макеев

Уже почти год Россия живет в условиях пандемии коронавируса. Нелегко пришлось всем. Но, чего скрывать, какие-то регионы России справились с напастью лучше, какие-то хуже. Аналитики портала Superjob опросили жителей во всех 16-ти городах-миллионниках России и попросили людей оценить по пятибалльной шкале работу служб здравоохранения и образования в этот ковидный период. Также попросили поставить оценку уровня взаимопомощи населения в условиях пандемии. Печально, но волгоградцы поставили самые низкие баллы. И Волгоград в этом рейтинге опять оказался на последнем – 16-м – месте.

- В Волгограде жители оценили работу системы здравоохранения в пандемию на 2,5 балла. По 2,6 балла получили Воронеж, Омск и Пермь. Это худший показатель в России. Самые высокие оценки медицине поставили жители Казани – 3,4 балла, - рассказывают специалисты портала.

За работу систему образования во время COVID-19 волгоградцы поставили 2,9 баллов. Хуже только в Воронеже, Красноярске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Самая высокая оценка опять у Казани – 3,4.

К сожалению, даже взаимопомощь оказалась в Волгограде не на высоте. По крайней мере, сами же волгоградцы оценили ее на 2,5 балла. Такие же оценки поставили воронежцы и жители Омска.

Средняя отметка в Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске равна 3 баллам.