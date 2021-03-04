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Общество

Власти Волгограда рассказали, что сделают на месте снесенного павильона на Аллее Героев

Эту территорию сделают пешеходной зоной
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.

Фото администрации Волгограда.

Вот и все: больше нет на Аллее Героев в Волгограде торгового павильона «БлинБерри». Его снесли. Остался на его место только забор. И тот временно. Как рассказали «КП-Волгоград» в городской мэрии, на этом месте больше ничего строить не будут, территорию приведут в порядок, и будет здесь пешеходная зона.

Напомним, что павильон, где можно было перекусить блинами, как и соседний с ним киоск с суши и роллами признали незаконными постройками. Владельцев обязали разобрать строения самостоятельно, в противном случае обещали снести принудительно.

Киоск китайской кухни убрали первым. На его месте коммунальные службы уже успели сделать клумбу с газоном и розами. Теперь взялись за территорию, на которой был «БлинБерри».

- Сейчас на участке площадью порядка 100 квадратных метров рабочие при помощи гидравлического молота демонтируют старое покрытие. По завершении работ на подготовленное основание уложат тротуарную плитку и смонтируют бордюры, - говорят в администрации Волгограда.