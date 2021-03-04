В школе Волгограда на подделке документов поймали буфетчицу

Буфетчице грозит 1 год лишения свободы за подделку медкнижки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В школьных столовых к соблюдению СанПиНа особые требования, ведь речь идет о питании детей. Но, как показала прокурорская проверка, в одном из учебных заведений сотрудница столовой работала без медицинской книжки. Точнее не так: санкнижка у нее была, только «липовая».

- 55-летняя волгоградка при устройстве в школу на должность буфетчицы предоставила поддельную личную медицинскую книжку с отметками о якобы пройденных ею исследованиях. Хотя никаких врачей она не проходила, и анализы никакие не сдавала, -рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

На женщину завели уголовное дело по статье «хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа». Ее тут же уволили с работы. А сегодня прокуратура Центрального района Волгограда утвердила ей обвинительное заключение.

- Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Грозит волгоградке лишение свободы на срок до 1 года, - уточняют в ведомстве.