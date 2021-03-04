В Волгограде экс-депутата, спустя три года бегства по заграницам, отправили в суд

Спустя 4,5 года завершено расследование уголовного дела о многомиллионных аферах с ОСАГО, которые прокручивали в Волгограде три экс-депутата гордумы. Двух из них – Евгения Щура и Алексея Зверева – задержали еще в 2016-м, а их коллегу-сообщника – Евгения Глазкова – удалось поймать только в 2020-м. Ему удалось сбежать в Швецию, там го и задержали. Поэтому и дело его было выделено в отдельное производство. Сегодня, 4 марта 2021 года, в расследовании наконец-то поставили точку. Главков ознакомился с материалами дела, которые собрали следователи.

Напомним, в аферах было замешано более 40 человек, включая трех бывших депутатов.

- По версии следователей, именно Глвзков возглавлял фирму, сотрудники которой предоставляли в суд фиктивный пакет документов по ДТП. В том числе и заключения специалистов, на основании которых со страховых компаний взыскивались суммы страхового возмещения, а также расходы по оказанию юридических услуг и проведению экспертных исследований, - отмечают в СУ СК по региону.

Кстати, Глазков уже ранее был судим по статье «мошенничество». Но это не помешало ему открыть новую фирму почти сразу после освобождения из колонии в 2014 году.