Под Волгоградом из-за коронавируса умер 46-летний мужчина

4 марта 2021 года еще 7 жителей Волгоградской области умерли от коронавируса. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе. Всего же число летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 807. Болезнь уносит жизни людей разных возрастов, но в группе риска всегда остаются пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями сердца, эндокринной системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта.

Из-за проблем с сердцем не удалось спасти 46-летнего мужчину из Кумылженского района: он спустя 4 дня обратился за медицинской помощью, но было поздно. Вирус уже поразил легкие, пациент скончался. Не выжила 57-летняя женщина из Руднянского района. В списке умерших – 65-летняя волжанка, 68-летняя женщина и 72-летний мужчина из Михайловского района, два пациента из Волгограда – 72-летняя женщина и 80-летний мужчина.

- Оперативный штаб напоминает: при появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью к врачам, - напомнили волгоградцам.