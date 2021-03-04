Маршрутка №46с будет ходить через частный сектор на улице Качинцев в Волгограде

Жители частного сектора по улице Качинцев в Дзержинском районе Волгограда, наконец, дождались обещанной еще в 2019 году маршрутки № 46с. Напомним, три года назад перевозчик пообещал курсировать по утвержденной схеме движения, но почему-то пустил микроавтобусы в обход участка на Качинцев, поворачивая с улицы Покрышкина на Московскую.

- Теперь микроавтобусы маршрута № 46с, следуя из Тракторозаводского района, будут поворачивать с улицы Покрышкина на Гамзатова, после этого вернется на Вторую продольную, повернет с нее направо на улицу Качинцев и проследует по ней до проспекта Жукова, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Затем транспорт поедет по привычному маршруту до трамвайного кольца. Жители частного сектора смогут поймать 46с на остановках «Магазин», «Зигзаг», «Школа № 41». Напомним, с 9 марта в Волгограде маршрутка №70а начнет возить горожан из Красноармейского района до аэропорта без пересадок.