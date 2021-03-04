«Потому что было закрыто»: волгоградец поджег магазин

Уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога» завели в отношении 34-летнего волгоградца, который 3 марта из мести сжег торговый павильон. Инцидент случился около часа ночи в Ворошиловском районе Волгограда на улице Буханцева.

Мужчина изрядно выпил и решил сбегать в магазин за продолжением, но тот оказался закрыт. Разозлившись, он сначала выбил стеклянную дверь, потом решил – мало! Сбегал домой за канистрой с бензином, облил стену устроил приличный пожар. О ЧП сообщил сотрудник частной охраны. Он же вызвал спасателей, которые оперативно приехали на место и потушили огонь.

- За содеянное злоумышленнику грозит наказание - до пяти лет лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, мужчина ранее уже был судим.