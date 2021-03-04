«Навсегда останется в сердцах»: в Волгограде умер экс-ректор ВГСПУ Станислав Глазачев

Фото: пресс-служба ВГСПУ.

2 марта не стало известного профессора, доктора педагогических наук, ученого экс-ректора Волгоградского государственного педагогического института Станислава Глазачева. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе университета.

- Станислав Николаевич Глазачев навсегда останется в сердцах волгоградских коллег как талантливый ученый-исследователь, хорошо известный не только в России, но и за рубежом, блестящий руководитель, управленец и организатор профессионального образования, - скорбит весь коллектив ВГСПУ.

За свою жизнь педагог сделал немало для развития родного вуза. В частности, внедрил госпрограмму «Учитель».

- Он уделял особое внимание исследованию эколого-педагогической подготовки учителей, - говорят его коллеги.

Весомый вклад в методику обучения экологии внесли его многочисленные научные работы. Помимо этого, Станислава Глазачева вспоминают как человека творческого, увлеченного любимым делом, талантливого и отзывчивого.

СПРАВКА «КП»

Станислав Глазичев – известный ученый и педагог. Окончил в 1965 году естественно-географический ВГСПУ, затем продолжил обучение в аспирантуре в Ленинградском институте имени Герцена. С 1980 по 1987 года был ректором ВГСПУ, а после - замминистра просвещения СССР.

Редакция «КП-Волгоград» приносит соболезнования родным и близким.