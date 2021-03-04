Розы – по 150 рублей, хризантемы – 140: в Волгограде подсчитали, в какую цену обойдутся букеты на 8 марта

Букет из семи роз минимум обойдется в 840 рублей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Считанные дни остаются до весеннего праздника – Международного женского дня. Мужчины 8 марта или накануне спешат в цветочные магазины, чтобы купить своим вторым половинкам букеты. А в какую цену обойдется подарок в этом году в Волгограде? Специалисты Волгоградстата подсчитали стоимость букетов для милых дам. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на статистику, классические розы сейчас стоят 120-150 рублей за штуку. Не менее популярные 8 марта хризантемы флористы предлагают за 110-140 рублей. Цена одной гвоздики – 50 рублей, альстромерии – 110 рублей.

Исходя из этих данных, букет из семи роз обойдется минимум в 840 рублей. А максимальная цена составит 1050 рублей. За букет хризантем придется отдать от 770 до 890 рублей, за альстромерии – 770 рублей. Букет из семи гвоздик стоит 350 рублей.