Сколько вакцинировано от коронавируса в Волгограде на 4 марта: 25,7 тысяч прошли полную иммунизацию

Сейчас недостатка в вакцине нет, говорят в облздраве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 4 марта 2021 года около 25,7 тысяч волгоградцев прошли полное вакцинирование от новой коронавирусной инфекции препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В области работают 57 прививочных центров, а люди буквально стоят в очередях, чтобы пройти иммунизацию. На сегодняшний день недостатка в вакцине нет, сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

- Еще свыше 6 тысяч комплектов отечественной вакцины «Спутник V» поступили в волгоградский регион. С учетом предыдущей поставки запас препарата на сегодняшний день превышает 12,5 тысячи комплектов, что закрывает потребность на плановый период, - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, что по одной дозе вакцины (иммунизация проходит в два этапа) получили 53,5 тысячи волгоградцев. Привиться от коронавируса может любой желающий. Процедура бесплатная, записаться можно через портал госуслуг, также в прививочных центрах.