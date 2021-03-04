Отказался от освидетельствования: обвиняемый в пьяном вождении волгоградец выиграл суд

Тракторозаводский районный суд Волгограда оправдал автомобилиста, которого обвиняли в пьяном вождении и отказе от медосвидетельствования. Сам инцидент, повлекший разбирательства, случился в августе 2020 года: мужчина ехал по улице Николая Отрады, когда его остановил инспектор ДПС. Он, подозревая, что водитель подшофе, тут же отстранил его от права вождения и потребовал проехать в областной диспансер для сдачи анализов. Волгоградец отказался и подвергся аресту на 10 суток. Однако впоследствии ему удалось доказать: был трезв, как стекло.

При рассмотрении этого дела суд не нашел доказательств вины автомобилиста.

- Содержание видеозаписи видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле ДПС, свидетельствовало о том, что инспектор ДПС не предлагал Сычеву пройти освидетельствование на состояние опьянения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в силу, одна из сторон может его обжаловать.