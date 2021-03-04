Новую дорогу в ЖК «Долина» начинают строить в Волгограде

За пять лет в "Долине" уже построили пять дорог. Фото: АВО

В развивающемся жилом комплексе «Долина» в Советском районе Волгограда вскоре появятся еще две новые дороги. Одна из них свяжет улицы Родниковая и Добрушина. Средства на строительство выделили по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Дорожники уже начали подготовку к строительству. Завершат проект в 2021 году.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облстрое, сейчас дорожники ведут разработку грунта под основание новой дороги, закладывают новую ливневку. С приходом тепла приступят к устройству насыпи и на финише закатают ее в асфальт.

Кроме того, в жилом комплексе вскоре начнется стройка еще одной дороги в границах улиц Тюленева и улицы №10. Ездить по новенькому асфальту волгоградцы смогут уже в конце года.

Напомним, за пять лет в «Долине» уже построили пять автомобильных дорог.