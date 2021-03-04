Таксист в тяжелом состоянии: в Волгограде произошла массовая авария

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром 4 марта в Советском районе Волгограда. Один человек находится в тяжелом состоянии. Около 7.30 на проспекте Университетском 33-летний водитель за рулем такси «Renault Logan» напротив гипермакрета «Лента» выехал на полосу встречного движения. В этот момент в обратном направлении двигался автомобиль «Chery Amulet». Произошло мощное столкновение лоб в лоб. От удара китайская легковушка отлетела в «Mazda 6».

В результате происшествия таксист с тяжелыми травмами был госпитализирован. На месте аварии работают наряды ДПС и следственно-оперативная группа, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Также прибыли несколько машин скорой помощи, а также пожарные.