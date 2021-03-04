Под Волгоградом в аварии с маршруткой №174 пострадали три подростка

Три несовершеннолетних пассажира маршрутки №174 пострадали в аварии 3 марта в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Напомним, 45-летний водитель микроавтобуса, несмотря на полный салон людей, несся по улице Горького и на перекрестке грубо нарушил ПДД – не уступил дорогу «ВАЗу», за рулем которого находилась 31-летняя женщина.

«Семерку» прилично смяло со стороны автоледи. Она получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Сегодня сообщили о других пострадавших.

- В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров автобуса самостоятельно обратились в медицинское учреждение, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По факту аварии проводится проверка.

Добавим, что инспекторы ГИБДД за минувшие сутки зарегистрировали 639 нарушений правил дорожного движения. Во время рейдов задержали более двадцати водителей в состоянии алкогольного опьянения.