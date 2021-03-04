Поменяли радиатор – затопили подъезд: волгоградцы жалуются на УК

Ранним утром жильцов многоэтажки ждал сюрприз: подъезд затопило. Фото: Юлия Данильченко

Ранним утром 4 марта в пятиэтажном доме по улице Краснознаменской №12 в Центральном районе Волгограда затопило подъезд. Как рассказали «КП-Волгоград» жильцы многоэтажки, это случилось после того, как накануне вечером коммунальщики поставили радиатор на первом этаже. В итоге вода полилась с крыши.

Инцидент случился после того, как коммунальщики поставили радиатор. Фото: Юлия Данильченко

- У меня в самые морозы в квартире было всего четырнадцать градусов тепла, еле теплые батареи. В подъезде тоже было холодно, потому что не на каждом этаже есть радиаторы. Я очень много жаловалась, - говорит одна из волгоградок, проживающая в этом доме.

Наверное, жалобы до коммунальщиков дошли только весной, раз на них отреагировали в марте, когда на улице стало теплее. В самой УК на звонки не отвечают – линия занята. Волгоградцам удалось передать информацию в аварийно-диспетчерскую службу.