В Волгограде оштрафовали ЖКХ Советского района

В Волгограде оштрафовали муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ Советского района». Оно позволило себе в 2020 году с нарушением заключить контракт на 5 миллионов рублей на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия. При этом конкурентные процедуры не состоялись. Оснований для заключения договора с единственным поставщиком не было, так как заказчик должен был провести электронный аукцион. Также «ЖКХ Советского района» не уведомило контрольный орган в сфере закупок о подписании контракта с подрядчиком, а также не направило копию договора и его обоснование.

Прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц муниципального учреждения производства по делам об административных правонарушениях.

- По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры комитетом финансов Волгоградской области виновным должностным лицам назначены штрафы в размере 25 и 20 тысяч рублей каждому, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Постановления вступили в законную силу.