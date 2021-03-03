Больница в Волгограде за 156 тысяч закупает медицинские пиявки

Волгоградская областная клиническая больница №3 приобрела медицинские пиявки. Медучреждению понадобились 1200 кольчатых червей Hirudo medicinalis. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на Госзакупках, на кровососущих будет потрачено 156 тысяч рублей. Стоимость одной пиявки составляет 130 рублей. Единственным поставщиком стал «Международный Центр Медицинской пиявки», который находится в подмосковном Раменском. Черви нужны не в главном здании 3-й больницы в Ворошиловском районе Волгограда. Там сейчас функционирует ковидный госпиталь.

Пиявки необходимы отделению восстановительного лечения, которое находится на улице Порт-Саида. Там оказывается услуга гирудотерапии, при которой и используются пиявки для лечения различных заболеваний. Поставщик транспортной компанией должен привозить туда партии червей по 200-300 штук в течение 5-7 календарных дней. К ним должен прилагаться паспорт качества продукции. Во время перевозки убыль пиявок не должна превышать 8%. Контракт действует по 31 декабря 2021 года.