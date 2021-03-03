В Волгоградской области в госпиталях остается 3478 ковидных коек

Ковидных госпиталей в области становится все меньше Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом стабилизируется. В регионе продолжается возвращение инфекционных госпиталей в обычный режим работы. Еще 2907 ковидных коек перепрофилировали в штатный режим работы. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, ежедневное количество выздоровевших жителей стабильно превышает количество заболевших COVID-19. Сейчас в 24 медучреждениях остается 3478 мест для больных с коронавирусом. При этом из них свободны 30% коек. Напомним, в пик пандемии в области было более восьми тысяч мест для пациентов с ковидом.

Готовится к возобновлению профильного режима работы госпиталь ветеранов войн. Прием пациентов там начнется с 10 марта. Там снова начнут оказывать полный спектр услуг, в том числе реабилитацию возрастным пациентам. Перестали действовать ковидные стационары в центральных районных больницах Фролово, Ленинска, Жирновска, Городище, Светлого Яра, а также в детской клинической больнице №8. Частично сократилось число инфекционных мест в других медучреждениях.