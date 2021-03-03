В Волгоградской области подорожали лук, макароны, яйца и куры

Дорожают куры, а вместе с ними и яйца Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередная неделя в Волгоградской области принесла рост цен в магазинах и на рынках. С 24 февраля по 1 марта снова ряд продуктов стал менее выгодным для покупателей. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, за прошедшие 7 дней на 4,34% вырос ценник на охлажденные куры. За килограмм в среднем приходится платить почти 137 рублей. Подорожали и яйца – на 1,39%. Средняя цена десятка – почти 76 рублей. На 3,6% подрос ценник на детские молочные смеси. Лук репчатый подорожал на 3,64%, макароны и морковь – на 1,7%, яблоки – на 1,5%.

Но на некоторые продукты ценник все же стал ниже. В начале весны на 4,76% подешевели огурцы после затяжного зимнего подорожания. На 1,12% снизилась стоимость на помидоры, на 2,93% - на вермишель, на 1,5% - на цельное стерилизованное молоко. Сливочное масло стало выгоднее на 1,44%, а пшеничная мука – на 1,06%.