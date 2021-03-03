Снег и ураганный ветер не уходят: какая погода будет в Волгограде 4 марта

Снег продолжает идти и быстро таять Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области весенняя и зимняя погода продолжают между собой борьбу. Тепло пока никак не установится. Сохраняются сильные ветра, снег и перепады температур от отрицательных к плюсовым. 4 марта в Волгограде и области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет снег. Неблагоприятные метеоусловия могут сказаться на ситуации на трассах региона. «КП-Волгоград» рассказали в Упрдор Москва - Волгоград, что дорожные службы продолжают дежурство в круглосуточном режиме. Количество техники регулируется согласно обстановке на магистралях. Водителей просят был внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим. По информации Волгоградского ЦГМС завтра днем будет преимущественно без осадков. Зато продолжают дуть ураганы. 4 марта порывы юго-западного ветра составят 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в Волгоградской области будет 3-8 градусов мороза. Завтра днем будет 1-6 тепла. В Волгограде в ночные часы подморозит до 3-5 градусов. Завтра воздух прогреется до +3-5.