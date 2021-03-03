Под Волгоградом маршрутка №174 врезалась в «семерку»: пострадала женщина

Водитель легковушки попала в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла 3 марта около трех часов дня в городе Краснослободск Волгоградской области: водитель маршрутки №174 врезался в «семерку». На место ДТП приехали инспекторы, которые выяснили, как произошло столкновение. Мужчина за рулем микроавтобуса «Ситроен» ехал со стороны переулка Песчаный, на перекрестке с улицей Кубанской он грубо нарушил правила дорожного движения – не предоставил преимущество «ВАЗу, который ехал со стороны поселка 2-ая Пятилетка.

Маршрутчик гнал на приличной скорости, об этом можно судить по сильному удару. Легковушка буквально рассыпалась: бок со стороны водительского сидения смят, часть деталей отлетела. Сам микроавтобус остановился, врезавшись в ограждение.

- В результате ДТП женщина-водитель «ВАЗа» с тяжелыми травмами госпитализирована, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и точное количество пострадавших.