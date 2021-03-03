В Волгограде юристам заплатят 3 миллиона за работу с должниками за капремонт

Регоператор планирует, что юристы в этом году займутся взысканием более 105 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

«Региональный фонд капремонта» ищет юридическую компанию, которая будет заниматься с должниками-жителями многоквартирных домов в Волгоградской области. На сайте Госзакупок появился электронный аукцион на оказание услуг по ведению исковой работы по взысканию с неплательщиков взносов за капремонт. На эти цели будет выделено 2 миллиона 900 тысяч рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на электронную документацию, финансирование осуществляется за счет средств субсидии в виде имущественного взноса, предоставляемой из бюджета Волгоградской области.

В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы. Победившая на торгах компания должна выполнить исковую работу по взысканию с должников более 105 миллионов рублей до 30 ноября 2021 года.

Отметим, всего в Волгоградской области жители многоэтажек задолжали регоператору более двух миллиардов рублей. Но еще большие суммы волгоградцы платят по программе капремонта, которая действует с 2014 года. В 2021 году на капитальный ремонт жилых домов потратят 4,3 миллиарда рублей.