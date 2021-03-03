Экономил на продуктах для заключенных: в Волгограде за взятки судят замначальника колонии УФСИН

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении замначальника одной из исправительных колоний УФСИН города-героя, которого обвиняют во взяточничестве. Как установили следователи, подполковник внутренних дел решил обогатиться за счет госконтракта с фирмой, поставлявшей в учреждение продовольственные товары. План был прост: руководитель компании сокращает количество продуктов, а разницу отдает наличными.

- Взамен подполковник внутренней службы обещал оказывать содействие в заключении новых госконтрактов и покровительство в их реализации, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Но вскоре схему раскрыли сотрудники собственной безопасности УФСИН. Когда замначальника получил очередные 35 тысяч рублей, его и поймали. Всего обвиняемый «заработал» около 130 тысяч рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело в суде.