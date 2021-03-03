В Волгоградской области предприниматель нанес ущерб окружающей среде на 17 миллионов

Адвокат предпринимателя иск не принимал Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области предприниматель должен возместить ущерб, который он причинил объектам охраны окружающей среды. А сумма вышла огромная – 16 миллионов 915 тысяч рублей. В суд обратилось Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям с иском к Феликсу Юзбашяну. В 2018 году предприниматель вел незаконную добычу песка из стихийного карьера рядом с селом Варькино Горнобалыклейского сельского поселения Дубовского района. Во время работ он снял и переместил плодородный слой почвы на площади более 14 тысяч квадратных метров, чем причинил ущерб природе.

Защита предпринимателя иск не признала, пояснив, что Юзбашян провел рекультивационные работы нарушенных земель. Об этом был составлен соответствующий акт. А значит, этим был возмещен ущерб, причиненный окружающей среде.

С учетом норм закона, а также установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу о законности и обоснованности требований Росприроднадзора, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Городищенский районный суд Волгоградской области взыскал с Юзбашяна в пользу Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям ущерб на сумму почти в 17 миллионов. Защита ответчика обжаловала постановление, но Волгоградский областной суд не изменил решение.