В Волгограде в ЦПКиО приступили к мощению брусчатки

В некоторых местах брусчатка в ЦПКиО уже была. Но не везде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде возобновились строительные работы в Центральном парке культуры и отдыха. Подрядчик приступил к мощению брусчатки в тех участках, где эти работы еще не велись. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, всего покрытие появится на площади около 1500 квадратных метров. В ЦПКиО мощение проводится на основных и вспомогательных аллеях, подходах к аттракционам и в зоне выставок.

В администрации города добавили, что установилась благоприятная погода для возобновления работ. Хотя по технологии мощение брусчатки должно вестись в сухую погоду. Видимо, снег с дождем прошлой ночью не стал помехой. Брусчатка укладывается на предварительно утрамбованную песчаную подушку. Для этого не используется цемент и материалы на водной основе. Поэтому работу можно проводить даже при небольшом морозе. Но главное – должна быть сухая погода. укладка брусчатки должна выполняться в сухую погоду. При благоприятных погодных условиях мощение брусчатки на тротуарах завершится в течение нескольких недель.

В ЦПКиО также начали замену растений, которые погибли в течение нескольких лет после посадки. Ранее у многострадального парка сменился директор. Андрей Еркин рассказал «Комсомолке», какие работы планируются в ближайшее время.