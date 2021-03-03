Волгоградка покусала и избила 13-летнюю дочь: на женщину завели уголовное дело

13-летняя школьница из Тракторозаводского района Волгограда сама пришла в органы ПДН и заявила, что ее мать жестоко с ней обращается. В доказательство девочка показала травмы, которые ей нанесла родительница: пальцы рук были покусаны, на голове – ушибы. Полицейские тут же выехали к 40-летней женщине, которая воспитывала двух детей. Почему-то старшей перепадало больше всех: мать напивалась и, как сама призналась стражам порядка, беспричинно наносила физические и психологическое травмы дочери.

- Семья с 2020 года состоит на учете из-за того, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и нередко наносит телесные повреждения своей старшей дочери. Подозреваемая привлекалась к административной ответственности, однако на путь исправления не встала, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье за жестокое обращение и невыполнение родительских обязанностей. Ей запретили покидать пределы области, пока идет расследование. Дети остались в семье. Сейчас с ними и матерью работают специалисты.