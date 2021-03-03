Пошел второй срок: в Волгоградской области бизнес-омбудсменом осталась Ольга Устинова

Фото: Волгоградская областная дума

Сегодня, 3 марта, на заседании Волгоградской областной думы депутаты утвердили регионального бизнес-омбудсмена до 2026 года. Интриги, кто им станет на новый срок, не было. Свою должность еще на 5 лет сохранила Ольга Устинова. Она является бизнес-омбудсменом Волгоградской области с 2016 года. Парламентарии отметили, что за прошедшие годы ее работа доказала свою эффективность в сфере защиты и отстаивания прав предпринимателей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регпарламента.

Продлить полномочия Ольги Устиновой на второй срок предложили Волгоградская торгово-промышленная палата, региональные отделения организаций малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и «Деловая Россия». Кандидатуру согласовали с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Поддержал продление полномочий Ольги Устиновой губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями бизнес-сообщества региона 13 января.

Ольга Устинова ранее руководила ООО «Волжское Агентство», которое специализируется на общественном питании. Также она была зампредседателя волгоградского отделения «Опоры России».