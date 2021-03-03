Почти втрое выросла киберпреступность: начальник волгоградского Главка отчитался о работе

Генерал-лейтенант Александр Кравченко выступил перед депутатами облдумы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

3 марта начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Кравченко выступил перед депутатами облдумы с отчетом о проделанной работе за 2020 год. Главный полицейский отметил, что в регионе заметно снизилось число убийств, нападений, грабежей, угонов. Все это благодаря серьезной работе правоохранительных органов, направленной не только на профилактику преступлений, но и на поимку организованных банд. Наркополиция раскрыла более 1600 преступлений, закрыла десятки опасных сайтов. В частности, задержали 23 участника ОПГ из разных регионов.

Отдельная и большая работа велась и ведется на дорогах.

- Несмотря на снижение количества и пострадавших, количество погибших возросло с 286 до 309. Особую тревогу вызывает рост количества погибших детей - с 7 до 19. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено почти на 7% больше водителей с признаками опьянения, вместе с тем пьяными водителями совершено 275 ДТП, в которых погибло 56 человек, - говорится в отчете.

По-прежнему проблемной остается сфера киберпреступлений: мошенников становится все больше. Если в 2018 году их было около 3 тысяч, то сейчас – более 8,5 тысяч! Аферисты обманывают жителей с помощью интернета, совершают звонки и получают доступ к счетам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Помимо этого полицейские:

- установили более 6 тысяч нарушений в сфере миграции

- нашли порядка 2 тысяч гастарбайтеров

- выявили 1,6 тысяч наркопреступлений

- закрыли 60 опасных интернет-сайтов, распространяющих информацию о наркотиках

- изъяли 140 килограммов незаконных веществ и закрыли 3 нарколаборатории

- зарегистрировали 8,5 тысяч киберпреступлений.