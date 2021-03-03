В Волгоградской области за три мартовских дня от коронавируса умерли 19 человек

Волгоградцы продолжают погибать от коронавируса Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжает расти число смертей от коронавируса. Болезнь унесла жизни уже 793 человек за всю пандемию. Только за три дня марта подтвердились уже 19 летальных исходов. 3 марта зафиксировали 6 смертей, причиной которых по результатам патологоанатомической комиссии стал коронавирус. Скончались четверо мужчин и две женщины от 53 до 70 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. У них были хронические заболевания сердца, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Двусторонняя пневмония и COVID-19 оказались сильнее пациентов.

53-летний мужчина и 66-летняя женщина из Волжского после заболевания обратились к медикам только спустя несколько дней. Их направили в ковидные госпитали, но время было упущено. На пятый день недомогания пошла в поликлинику 61-летняя волгоградка. Ее положили в больницу Фишера в городе-спутнике. При первых симптомах коронавируса направились к терапевтам 70-ти и 68-летние жители Михайловки. После обследования их направили на госпитализацию. Только спустя неделю после самолечения обратился за медпомощью 69-летний пенсионер из Палласовского района. Результаты исследований были нерадостные для пациента, он оказался на больничной койке.