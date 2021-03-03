Важен каждый доброволец: волжан просят помочь в поиске пропавшего пенсионера

3 марта в 14:30 часов волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» собираются для поисков 66-летнего волжанина Николая Корсуна, который пропал в первый день весны. Они приглашают всех неравнодушных принять участие. Место сбора: улица Ленина, дом №133В.

Фото: Лиза Алерт.

- Поисково-спасательные работы будут осуществляться совместно с полицией, - уточнили «КП-Волгоград» поисковики. - Но важен каждый доброволец. Мы вас очень ждем.

Известно, что пенсионер проживал в поселке Рабочий. В день исчезновения на нем была черная куртка, джинсы синего цвета, темные ботинки и шапка. У мужчины седые волосы, серо-зеленые глаза, он худой и высокий.

Если не удастся принять участие в поисковом мероприятии, а Николая Корсуна так и не найдут, любую информацию о его местонахождении можно сообщить в полицию.