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Происшествия

Под Волгоградом мужчина поджег машины соседок ради зрелища

Он признался полицейским, что хотел посмотреть на огонь
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Пиромана поймали по горячим следам.

Пиромана поймали по горячим следам.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В одном из поселков Среднеахтубинского района 41-летний безработный утехи ради пытался сжечь машины соседей. Инцидент произошел около половины шестого, когда все спали, а мужчина изрядно выпил и не знал, чем бы заняться. В голову не пришло ничего лучше, чем взять спички и испортить чужое имущество.

Первую легковушку, "Нексию", удалось потушить, но она частично выгорела, а хозяйка "Хендэ" заметила пиромана и вовремя сообщила в полицию, которая была поблизости в связи с предыдущим ЧП.

- Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый сознался в содеянном и смог лишь пояснить, что облил чужие машины бензином и поджег беспричинно, желая посмотреть на огонь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, мужчина ранее отсидел за кражи. Очередное уголовное дело еще не возбудил – проводится проверка.

Криминал