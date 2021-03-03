Волгоградец мечтал обогатиться, продав 40 килограмм конопли

Двадцать лет тюрьмы грозит жителю Новоаннинского района Волгоградской области Сергею Макевнину по тяжкой уголовной статье – изготовление и хранение наркотиков. Мужчина на проживал в частном секторе и однажды ему пришла в голову идея засадить огород коноплей. Поначалу дело шло хорошо, обвиняемому даже удалось собрать приличный урожай – 40 килограммов травы, которую он впоследствии расфасовал по мелким партиям и хранил дома.

- Довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку его деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Объединенных судов области.

Дело расследовано. Его передали в суд Новоаннинского района, который и решит дальнейшую судьбу предприимчивого наркоторговца. Санкции статьи предусматривают от 10 до 20 лет колонии.