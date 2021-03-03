Из Волгограда уходит «Аэрофлот»: самолеты перестанут летать с 1 июня

Кто-то скажет, уходит эпоха, потому что да сих пор помнит кассы «Аэрофлота» в центре города и летал этой авиакомпанией еще с советских времен. Группа компаний «Аэрофлот» объявила о перераспределении парка воздушных судов и смене ролей на рынке авиаперевозок. Проще говоря, на внутренних авиарейсах будут летать самолеты отечественного производства с надписью «Россия» на борту. И рейсы по маршруту Волгоград – Москва будет выполнять авиакомпания «Россия» вместо «Аэрофлота». Изменения стартуют летом, 1 июня 2021 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Что изменится? Ну, во-первых, тип воздушного судна. «Аэрофлот» летал из Волгограда в Москву на Boeing 737-800 и Airbus 320, теперь же рейсы будет выполняться на на самолетах Sukhoi SuperJet 100. А вот частота полетов останется прежней – летать самолеты будут 5 раз в день 7 дней в неделю. Тем пассажирам, кто уже поспешил купить билеты на летние месяцы на рейсы «Аэрофлота», уже сообщили о смене перевозчика.

Стоит ли ждать изменения цен? Дешевле билеты вряд ли станут, считают эксперты.