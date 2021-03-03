Под Волгоградом мужчину оштрафовали за пост о нацизме в соцсетях

Мужчине назначили штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летний житель Фролово заплатит штраф за размещение информации о нацизме, а также фотографий с изображением фашистской символики и атрибутики на личной страничке Вконтакте. Его привлекли по административной статье «Производство и распространение экстремистских материалов». По признанию самого мужчины, он давно не пользовался этим аккаунтом – забыл пароль, поэтому и удалить ничего не мог.

Однако это не отменяет наказания: согласно федеральному закону «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» пользователям любых социальных сетей запрещено пропагандировать нацизм.

- Вину в совершении административного правонарушения мужчина признал, в содеянном раскаялся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Учитывая это обстоятельство, Фроловский районный суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.