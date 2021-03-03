Под Волгоградом 13-летний школьник угодил под «УАЗик»

Ребенка госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

Авария произошла в станице Кумылженской Волгоградской области 2 марта около семи часов вечера: 13-летний школьник попал под колеса «УАЗика» и получил серьезные травмы. По предварительной информации, 61-летний водитель ехал по улице 50 лет Октября в сторону Адмирала Тихонова. Автомобилист рассказал, что мальчик внезапно выбежал на проезжую часть, он не успел даже притормозить. Как оказалось, ребенок действительно не дошел до пешеходного перехода и решил перейти дорогу где попало.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Добавим, что патрулировавшие 2 марта инспекторы ГИБДД задержали 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также зафиксировали 643 нарушений правил дорожного движения.