Дорожники борются с гололедом на волгоградских трассах

Весна в Волгоградской области началась не с солнца и теплых деньков, а с гололеда, снега, дождя и постоянно меняющихся температур. Из-за этого в некоторых районах региона особенно опасные трассы. Сегодня, 3 марта, обработкой магистралей занимаются более 160 спецмашин. В основном бригады и машины работают в северных частях области, где из-за осадков и минуса ночью на некоторых участках сплошной лед.

- Для обработки автомагистралей дорожники использовали свыше 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов. Дорожные службы готовы к возможному ухудшению погодных условий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства добавили, что максимальное число спецтехники, которое можно задействовать в уборке дорог – более 680. Волгоградских водителей просят учитывать погодные условия: не совершать рискованных маневров, всегда неукоснительно соблюдать ПДД.