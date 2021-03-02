В Волгограде в честь ковидных волонтеров установили "горящее сердце"

Фото администрации ВО.

В пойме реки Царица в центре Волгограда появился необычный арт-объект. Это «Горящее сердце». Стоит оно на постаменте, на котором написано - #МЫВМЕСТЕ. Именно под таким девизом проходила всероссийская акция, в ходе которой волонтеры помогали волгоградцам в период пандемии. В честь этих добровольцев и установили знак в интерактивном парке «Россия – моя история».

- Волгоградские добровольцы в рамках акции #МыВместе помогали и людям пожилого возраста – они выполнили свыше 2100 заявок по доставке лекарственных препаратов и продуктов питания; и медикам в отдаленных районах; помогали и в call-центре – принимали и обрабатывали обращения граждан, - рассказывают в региональном комитете образования, науки и молодежной политики. – Волонтерский штаб объединил более 1500 неравнодушных волгоградцев. Волгоградский опыт был отмечен на федеральном уровне - более 200 волонтеров получили знак отличия, учрежденные в июне 2020 года президентом России.

И добавляют, что к годовщине движения #МЫВМЕСТЕ в Волгограде подготовили ряд флешмобов, кинопоказов и акций. Продлятся они до 8 марта.