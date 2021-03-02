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В Волгоградской области откапывать поселки от снега будут вездеходы и «бобры»

Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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На борьбу со стихией готовы вывести 500 единиц техники. Фото администрации ВО.

На борьбу со стихией готовы вывести 500 единиц техники. Фото администрации ВО.

Весна в этом году решила не отличаться от своей предшественницы зимы и тоже припасла для волгоградцев погодные аномалии. Уже завтра, 3 марта, регион накроет холодный фронт – с метелями, ураганами и морозами. Так что дорожные службы вместо того, чтобы расслабиться, готовятся к борьбе со стихией. Как сообщают в администрации региона, для обеспечения безопасного проезда на дороги области готовы выйти 500 единиц техники.

- Имеются и комбинированные машины, и погрузчики, и автогрейдеры, бульдозеры и тяжелые тракторы, - уточняют в облкомтрансе. - Заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов.

В случае необходимости, для оказания помощи жителям отдаленных поселков могут быть задействованы два снегоболотохода повышенной проходимости «Бобр» и вездеход «ТРЭКОЛ».

Судя по подготовке, заметет Волгоградскую область сильно. Оперативные службы даже готовятся в случае чего развернуть пункты временного размещения и модульный подвижный пункт управления, обеспеченный связью и необходимой техникой для координации действий.

Ну что ж, ждет весенние сюрпризы.