В Волгограде врача-травматолога наказали за клевету на полицейских

В Волгограде на скамье подсудимых оказался 51-летний заведующий

отделением травматологии и ортопедии – врач травматолог-ортопед одной из больниц города. Причем судили его за клевету. Трудно поверить, но этот медик оболгал полицейского.

Как выяснилось в суде, еще в декабре 2019-го врач, находясь в здании аэропорта, совершил правонарушение. Так, мелкое хулиганство. Но сотрудник полиции, работающий в воздушной гавани, составил на медика протокол. А тот в порыве гнева пошел Волгоградский следственный отдел на транспорте Следственного комитета РФ и написал заявление на стража порядка. Обвинил его в избиении. Мол, полицейский нанес ему множественные удары по голове и груди.

Однако, в процессе разбирательства выяснилось, что все обвинения волгоградского медика – ложь.

- Свою вину волгоградец так и не признал. Но суд пришел к выводу, что мужчина совершил ложный донос на полицейских. И, с учетом позиции государственного обвинителя - Волгоградской транспортной прокуратуры, назначил подсудимому штраф в размере 150 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в Южной транспортной прокуратуре.